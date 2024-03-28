По Харькову ударили три «шахеда»: прокуратура показала фото

Ночью по Харькову ударили российские беспилотники. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

«В ночь на 28 марта государство-агрессор атаковало беспилотниками г. Харьков. В Киевском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным прокуроров, на месте изъяли обломки трех БПЛА. Последствия удара документируют.

Напомним, в 23:28 27 марта начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены ударные БпЛА. После полуночи в Харькове также было слышно по меньшей мере два взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом был Киевский район. Там разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно еще по меньшей мере два взрыва.