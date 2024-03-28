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По Харькову ударили три «шахеда»: прокуратура показала фото

Происшествия 08:26   28.03.2024
Оксана Горун
По Харькову ударили три «шахеда»: прокуратура показала фото

Ночью по Харькову ударили российские беспилотники. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

«В ночь на 28 марта государство-агрессор атаковало беспилотниками г. Харьков. В Киевском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным прокуроров, на месте изъяли обломки трех БПЛА. Последствия удара документируют.

Напомним, в 23:28 27 марта начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены ударные БпЛА. После полуночи в Харькове также было слышно по меньшей мере два взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом был Киевский район. Там разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно еще по меньшей мере два взрыва.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 08:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью по Харькову ударили российские беспилотники. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения".