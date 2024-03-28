По Харькову ударили три «шахеда»: прокуратура показала фото
Ночью по Харькову ударили российские беспилотники. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
«В ночь на 28 марта государство-агрессор атаковало беспилотниками г. Харьков. В Киевском районе повреждены объекты гражданской инфраструктуры: ресторан, магазин, офисные помещения. В близлежащих жилых домах выбиты окна. Без пострадавших», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По данным прокуроров, на месте изъяли обломки трех БПЛА. Последствия удара документируют.
Напомним, в 23:28 27 марта начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены ударные БпЛА. После полуночи в Харькове также было слышно по меньшей мере два взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом был Киевский район. Там разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла. Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно еще по меньшей мере два взрыва.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, прокуратура, разрушения, руйнування, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «По Харькову ударили три «шахеда»: прокуратура показала фото»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью по Харькову ударили российские беспилотники. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения".