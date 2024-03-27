Ударные дроны залетели на Харьковщину: Мельник просит не снимать работу ПВО

На территории области замечены вражеские БпЛА, сообщил в 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 23:26. За две минуты до этого командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударные дроны движутся в направлении Харьковщины с Сумщины.