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Ударные дроны залетели на Харьковщину: Мельник просит не снимать работу ПВО

Происшествия 23:36   27.03.2024
Елена Нагорная
Ударные дроны залетели на Харьковщину: Мельник просит не снимать работу ПВО

На территории области замечены вражеские БпЛА, сообщил в 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Воздушную тревогу объявили в регионе в 23:26. За две минуты до этого командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ударные дроны движутся в направлении Харьковщины с Сумщины.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 23:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории области замечены вражеские БпЛА".