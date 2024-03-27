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12-летний мальчик погиб на Харьковщине вечером из-за обстрела — прокуратура

Происшествия 22:46   27.03.2024
Елена Нагорная
12-летний мальчик погиб на Харьковщине вечером из-за обстрела — прокуратура

12-летний мальчик погиб в результате обстрела поселка Боровая Изюмского района.

Военные РФ ударили по поселку около 21:20, из какого оружия — устанавливается, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 22:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летний мальчик погиб в результате обстрела поселка Боровая Изюмского района".