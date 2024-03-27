12-летний мальчик погиб на Харьковщине вечером из-за обстрела — прокуратура
12-летний мальчик погиб в результате обстрела поселка Боровая Изюмского района.
Военные РФ ударили по поселку около 21:20, из какого оружия — устанавливается, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, дитина, мальчик, обстрел, погиб, прокуратура, ребенок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 22:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "12-летний мальчик погиб в результате обстрела поселка Боровая Изюмского района".