12-летний мальчик погиб на Харьковщине вечером из-за обстрела — прокуратура

12-летний мальчик погиб в результате обстрела поселка Боровая Изюмского района.

Военные РФ ударили по поселку около 21:20, из какого оружия — устанавливается, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).