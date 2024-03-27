Разбитые квартиры и плач детей — первые минуты после удара по Харькову (видео)

Первые минуты после авиаудара по Шевченковскому району Харькова днем 27 марта показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Также видео из Шевченковского района опубликовало ГУ Нацполиции в Харьковской области. Как рассказал глава облуправления Владимир Тимошко, один из снарядов упал между двумя пятиэтажными домами.

«Почему удар нанесен среди дня? Потому что в это время большинство людей находится в активном процессе, то есть на улице. Поэтому много раненых. Поэтому есть, к сожалению, погибший, который также находился на улице. Никаких военных объектов рядом нет. Удар пришелся по жилому массиву. Это исключительно террористический акт, совершенный с целью уничтожения украинского народа», — подчеркнул Тимошко.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове около 15:50. Как сообщил мэр Игорь Терехов, первый удар пришелся по жилому массиву в центре города, второй — возле Института хирургии. По данным облпрокуратуры, повреждены многоэтажки, медучреждения, автомобили, школа, детсад и другие гражданские объекты. Погиб 59-летний мужчина. 19 человек, среди которых четверо детей в возрасте от трех месяцев до 13 лет, пострадали. Их состояние оценивается как легкое и среднее, детей уже выписали. Предварительно, вражеский самолет ударил двумя УМПБ Д-30. Это первый случай, когда вооруженные силы РФ использовали такой вид боеприпаса по Харькову. Как рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов, приблизительная дистанция, с которой мог быть запущен снаряд УМПБ Д-30, — 90 километров. 18 жилых домов получили повреждения, выбито 800 окон. Всем жильцам пострадавших домов предложили размещение в городских общежитиях.