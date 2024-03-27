Розбиті квартири і плач дітей – перші хвилини після удару по Харкову (відео)

Перші хвилини після авіаудару по Шевченківському району Харкова вдень 27 березня показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

Також відео із Шевченківського району опублікувало ГУ Нацполіції у Харківській області. Як розповів голова облуправління Володимир Тимошко, один зі снарядів упав між двома п’ятиповерховими будинками.

“Чому удару завдано серед дня? Тому що в цей час більшість людей перебуває в активному процесі, тобто на вулиці. Тому багато поранених. Тому є, на жаль, загиблий, який також знаходився на вулиці. Жодних військових об’єктів поряд немає. Удар припав по житловому масиву. Це виключно терористичний акт, вчинений з метою знищення українського народу”, – наголосив Тимошко.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 15:50. Як повідомив мер Ігор Терехов, першого удару зазнав житловий масив у центрі міста, другий снаряд влучив біля Інституту хірургії. За даними облпрокуратури, пошкоджені багатоповерхівки, медустанови, автомобілі, школа, дитсадок та інші цивільні об’єкти. Загинув 59-річний чоловік. 19 людей, серед яких четверо дітей віком від трьох місяців до 13 років, постраждали. Їхній стан оцінюється як легкий і середній, дітей уже виписали. Попередньо, ворожий літак ударив двома УМПБ Д-30. Це перший випадок, коли збройні сили РФ використали такий вид боєприпасу по Харкову. Як розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов, приблизна дистанція, з якої міг бути запущений снаряд УМПБ Д-30 – 90 кілометрів. 18 житлових будинків отримали пошкодження, вибито 800 вікон. Усім мешканцям постраждалих будинків запропонували розміщення у міських гуртожитках.