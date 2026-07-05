Авіаудар по Харкову 29 червня: ще одна випускниця ХНМУ померла в Німеччині

У лікарні в Німеччині померла випускниця Харківського національного медичного університету Ннані Адаобі Меріан, яка зазнала важких поранень внаслідок російського авіаудару по Харкову 29 червня.

«Лікарі до останнього боролися за її життя: спочатку в Харкові, а згодом у Німеччині. Усі співчували, допомагали і сподівалися на одужання, але, на жаль, попри всі зусилля медиків, врятувати її не вдалося», — повідомили у виші.

Адаобі Меріан вступила до медуніверситету у 2020 році. У виші зазначають, що за роки навчання вона зарекомендувала себе як здібна, відповідальна й наполеглива студентка, яка сумлінно навчалася та демонструвала високі академічні результати.

“Вона постійно прагнула професійного розвитку, брала участь у міжнародних стажуваннях, зокрема в Кембриджському університеті у 2024 році та Університеті Біруні (Туреччина) у 2025 році, де вдосконалювала професійні навички та займалася науковою роботою. Ннані Адаобі Меріан була світлою, щирою та доброзичливою людиною, легко знаходила спільну мову з людьми, вирізнялася жагою до знань, працьовитістю та щирим прагненням допомагати іншим”, – згадують в університеті.

Нагадаємо, 29 червня росіяни атакували Харків КАБами. Одна з авіабомб не розірвалася, внаслідок удару другої по Холодногірському району загинула 23-річна студентка Харківського національного медичного університету Фатіма Гусейнова. Ще 12 людей постраждали. 3 липня Фатіму Гусейнову поховали на батьківщині в Азербайджані.