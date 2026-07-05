Нафтогаз: об’єкти атакують «практично безперервно», зокрема на Харківщині

Низку об’єктів Групи Нафтогаз атакували військові РФ на Полтавщині, Харківщині та Сумщині.

«Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку. На кількох об’єктах здійнялися масштабні пожежі, є значні руйнування. Роботу частини обладнання зупинено», – повідомили в компанії.

Працівники не постраждали — завдяки завчасно вжитим заходам безпеки.

У Нафтогазі зазначили, що повний масштаб пошкоджень наразі встановити неможливо. Оцінка наслідків розпочнеться, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, після 07:00 5 липня БпЛА типу “Італмас” атакував АЗС в Індустріальному районі Харкова. Близько 10:20 ще один «італмас» влучив у дорогу біля станції метро в Київському районі — осколкові поранення отримали 73-річна, 75-річна та 40-річна жінки, а також 74-річний чоловік. Також постраждала 18-річна дівчина. Ще один «приліт» дрона зафіксували у Київському районі близько 13:30 – двоє чоловіків 58 та 59 років зазнали гострого стресу.

Крім того, вранці центр міста Богодухів атакував БпЛА типу«Молния». Загинули двоє чоловіків 35 та 42 років. Поранення отримав співробітник поліції. Гостру стресову реакцію перенесли жінки 26 та 40 років. Приблизно об 11:20 ще одна «молния» вдарила по території АЗС — поранення отримав 53-річний співробітник.

Також об 11:37 військові РФ завдали удару по АЗС у центрі Ізюма, попередньо, з РСЗВ “Торнадо”. Загинув 19-річний оператор станції, ще чотири співробітниці отримали поранення.