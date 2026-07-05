У понеділок у Харкові очікується небезпечна погода — штормове попередження

Вдень у понеділок, 6 липня, у Харкові очікується гроза. В області також прогнозують грози.

Про це повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Через негоду фахівці оголосили перший рівень небезпечності (жовтий). Жителів регіону закликають бути уважними та обережними під час перебування на вулиці.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у неділю, 5 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Також синоптики прогнозували грозу. Вдень у Харкові — до +25, по області — до +26. Також у регіоні можливі шквали.