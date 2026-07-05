Опасная погода ожидается в понедельник в Харькове — штормовое предупреждение

Днем в понедельник, 6 июля, в Харькове ожидается гроза. В области также прогнозируют грозы.

Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Из-за непогоды специалисты объявили I уровень опасности (желтый). Жителей региона призывают быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице.

Как сообщала МГ «Объектив», в воскресенье, 5 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Также синоптики прогнозировали грозу. Днем в Харькове — до +25, по области — до +26.