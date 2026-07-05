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Опасная погода ожидается в понедельник в Харькове — штормовое предупреждение

Погода 15:36   05.07.2026
Елена Нагорная
Опасная погода ожидается в понедельник в Харькове — штормовое предупреждение

Днем в понедельник, 6 июля, в Харькове ожидается гроза. В области также прогнозируют грозы.

Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

Из-за непогоды специалисты объявили I уровень опасности (желтый). Жителей региона призывают быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице.

Как сообщала МГ «Объектив»,  в воскресенье, 5 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Также синоптики прогнозировали грозу. Днем в Харькове — до +25, по области — до +26.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 15:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем в понедельник, 6 июля, в Харькове ожидается гроза. В области также прогнозируют грозы.".