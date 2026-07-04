Кратковременный дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области
В воскресенье, 5 июля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Будет кратковременный дождь, ночью в области местами значительный. Также прогнозируют грозу.
В Харькове ночью термометры покажут 14-16 градусов, днем - 23-25, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура будет составлять 13-18 градусов, днем - 21-26.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В области днем местами порывы 15-20 м/с.
Напомним, ранее синоптики предупреждали жителей Харькова и области об опасных метеорологических явлениях завтра. В течение суток 5 июля по городу и области ожидается гроза. Этому явлению присвоили I уровень опасности, желтый.