Новости Харькова – главное за 4 июля: как прошла ночь, более 20 атак РФ
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:23
22 атаки зафиксировал Генштаб ВСУ за прошедшие сутки на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Хатнего, Лимана, Старицы, Артельного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочковое.
На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.
06:54
В Харькове всю ночь звучала воздушная тревога
Сирена звучала в городе еще в 22:40. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ на Харьковщину.
В 02:14 в регионе фиксировали реактивный «Шахед».
На протяжении ночи ВС ВСУ снова сообщали о КАБах и вражеских БпЛА в регионе. Уже утром горожан предупреждали о дроне, который летел в направлении Харькова.
Отбой объявили в 06:42.
Напомним, 3 июля армия РФ атаковала Харьков беспилотниками. Сначала около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. Пострадавших в результате удара не было. Затем оккупанты дважды атаковали Киевский район FPV-дронами. В результате первого попадания в дорожное покрытие пострадали три человека. Под удар попал автомобиль коммунальщиков, информировал мэр Игорь Терехов. Потом оккупанты повторно атаковали беспилотником территорию АЗС. В результате попадания загорелись легковой автомобиль и топливораздаточная колонка. В этот раз обошлось без пострадавших, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.