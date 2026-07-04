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Новости Харькова – главное за 4 июля: как прошла ночь, более 20 атак РФ

Общество 08:23   04.07.2026
Виктория Яковенко
Новости Харькова – главное за 4 июля: как прошла ночь, более 20 атак РФ

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:23

22 атаки зафиксировал Генштаб ВСУ за прошедшие сутки на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник 17 раз атаковал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Хатнего, Лимана, Старицы, Артельного и в сторону населенных пунктов Избицкое, Бочковое.

ГШ о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Новоосинового и в районах Колесниковки и Новоплатоновки.

ГШ о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

06:54

В Харькове всю ночь звучала воздушная тревога

Сирена звучала в городе еще в 22:40. В Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ на Харьковщину.

В 02:14 в регионе фиксировали реактивный «Шахед».

На протяжении ночи ВС ВСУ снова сообщали о КАБах и вражеских БпЛА в регионе. Уже утром горожан предупреждали о дроне, который летел в направлении Харькова.

Отбой объявили в 06:42.

Напомним, 3 июля армия РФ атаковала Харьков беспилотниками. Сначала около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. Пострадавших в результате удара не было. Затем оккупанты дважды атаковали Киевский район FPV-дронами. В результате первого попадания в дорожное покрытие пострадали три человека. Под удар попал автомобиль коммунальщиков, информировал мэр Игорь Терехов. Потом оккупанты повторно атаковали беспилотником территорию АЗС. В результате попадания загорелись легковой автомобиль и топливораздаточная колонка. В этот раз обошлось без пострадавших, сообщали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 08:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".