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13 пострадавших, враг выпустил 17 FPV и 12 КАБов: ОВА о сутках на Харьковщине

Общество 09:01   04.07.2026
Виктория Яковенко
13 пострадавших, враг выпустил 17 FPV и 12 КАБов: ОВА о сутках на Харьковщине Фото: последствия удара по Золочеву/Олег Синегубов

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 23 населенных пункта области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрелов пострадали 13 человек, среди них – двое детей.

«В Харькове пострадали мужчины 58 и 63 лет и 58-летняя женщина; в поселке Шевченково пострадали 76-летний мужчина, женщины 73, 71, 69 лет и 13-летняя девочка; в поселке Золочев получили ранения женщины 50, 63, 74 лет и 15-летний парень; в селе Троицкое пострадал 55-летний мужчина», — рассказал Синегубов.

Также медики оказали помощь 77-летнему мужчине, который еще 29 июня пострадал в результате обстрела в Богодуховской громаде, и 72-летнему мужчине, который 2 июля получил ранение в поселке Казачья Лопань.

За сутки оккупанты выпустили на регион 12 КАБов, девять «Молний», 17 FPV-дронов, тип еще 21 БпЛА устанавливают.

Из-за ударов пострадали:

  • в Харькове — многоквартирный дом, АЗС, шесть автомобилей,
  • в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом, грузовой прицеп, частные дома, медзаведение, админздание, автомобили,
  • в Купянском районе — частные дома, АЗС, автомобили,
  • в Изюмском районе – электросети, здание гражданского предприятия, железнодорожная инфраструктура,
  • в Харьковском районе – пять частных домов,
  • в Чугуевском – дома и электросети,
  • в Берестинском районе – железнодорожную инфраструктуру.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 09:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 23 населенных пункта области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".