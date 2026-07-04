13 пострадавших, враг выпустил 17 FPV и 12 КАБов: ОВА о сутках на Харьковщине
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 23 населенных пункта области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрелов пострадали 13 человек, среди них – двое детей.
«В Харькове пострадали мужчины 58 и 63 лет и 58-летняя женщина; в поселке Шевченково пострадали 76-летний мужчина, женщины 73, 71, 69 лет и 13-летняя девочка; в поселке Золочев получили ранения женщины 50, 63, 74 лет и 15-летний парень; в селе Троицкое пострадал 55-летний мужчина», — рассказал Синегубов.
Также медики оказали помощь 77-летнему мужчине, который еще 29 июня пострадал в результате обстрела в Богодуховской громаде, и 72-летнему мужчине, который 2 июля получил ранение в поселке Казачья Лопань.
За сутки оккупанты выпустили на регион 12 КАБов, девять «Молний», 17 FPV-дронов, тип еще 21 БпЛА устанавливают.
Из-за ударов пострадали:
- в Харькове — многоквартирный дом, АЗС, шесть автомобилей,
- в Богодуховском районе поврежден многоквартирный дом, грузовой прицеп, частные дома, медзаведение, админздание, автомобили,
- в Купянском районе — частные дома, АЗС, автомобили,
- в Изюмском районе – электросети, здание гражданского предприятия, железнодорожная инфраструктура,
- в Харьковском районе – пять частных домов,
- в Чугуевском – дома и электросети,
- в Берестинском районе – железнодорожную инфраструктуру.