6 FPV-дронов за два дня по Харькову – прокуратура

6 FPV-дронов за два дня атаковали Харьков, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

«Враг целенаправленно терроризирует город и мирных жителей. Эти удары, наносимые FPV-дронами по Харькову, не имеют никакого военного смысла. За последние двое суток враг нанес 6 ударов FPV-ронами по Харькову. Удары наносили по Салтовскому и Киевскому районам. В Салтовском районе враги применили 23-дюймовый FPV-дрон на оптоволокне, попавший в многоквартирный жилой дом. В Киевском районе города нанесли удар FPV-дроном по автозаправочной станции. Пока известно о трех пострадавших», — рассказал Юрий Папуша.