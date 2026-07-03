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6 FPV-дронов за два дня по Харькову – прокуратура

Происшествия 22:29   03.07.2026
Оксана Якушко
6 FPV-дронов за два дня по Харькову – прокуратура Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

6 FPV-дронов за два дня атаковали Харьков, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.

«Враг целенаправленно терроризирует город и мирных жителей. Эти удары, наносимые FPV-дронами по Харькову, не имеют никакого военного смысла. За последние двое суток враг нанес 6 ударов FPV-ронами по Харькову. Удары наносили по Салтовскому и Киевскому районам. В Салтовском районе враги применили 23-дюймовый FPV-дрон на оптоволокне, попавший в многоквартирный жилой дом. В Киевском районе города нанесли удар FPV-дроном по автозаправочной станции. Пока известно о трех пострадавших», — рассказал Юрий Папуша.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 22:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 FPV-дронов за два дня атаковали Харьков, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша.".