Первые минуты после удара дроном по АЗС в Харькове (видео)

Кадры первых минут тушения пожара на АЗС после вражеского удара дроном показали в Департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.

Сегодня, 3 июля, днем ​​россияне нанесли удар дроном по автозаправочной станции в Киевском районе.

Работники департамента одними из первых прибыли на место попадания и еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений начали тушить пожар.

В момент атаки по АЗС заправлялся гражданский автомобиль. Именно в него попал вражеский дрон, в результате чего и вспыхнул масштабный пожар.

К счастью, в результате этого вражеского удара никто не пострадал.

Напомним, сегодня, 3 июля армия РФ атаковала Харьков беспилотниками. Сначала около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. Пострадавших в результате удара не было.

Затем оккупанты несколько раз атаковали Киевский район. Под удар попал автомобиль коммунальщиков, информировал мэр Игорь Терехов. Также вражеский дрон попал по АЗС. Там произошел пожар. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о трех пострадавших — 58-летний и 63-летний мужчины получили взрывные ранения, их госпитализировали. У 58-летней женщины острая реакция на стресс.