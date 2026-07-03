Live

Первые минуты после удара дроном по АЗС в Харькове (видео)

Происшествия 21:00   03.07.2026
Оксана Якушко
Первые минуты после удара дроном по АЗС в Харькове (видео) Скриншот

Кадры первых минут тушения пожара на АЗС после вражеского удара дроном показали в Департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.

Сегодня, 3 июля, днем ​​россияне нанесли удар дроном по автозаправочной станции в Киевском районе.

Работники департамента одними из первых прибыли на место попадания и еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений начали тушить пожар.

В момент атаки по АЗС заправлялся гражданский автомобиль. Именно в него попал вражеский дрон, в результате чего и вспыхнул масштабный пожар.

К счастью, в результате этого вражеского удара никто не пострадал.

Напомним, сегодня, 3 июля армия РФ атаковала Харьков беспилотниками. Сначала около 12:00 вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе. Пострадавших в результате удара не было.

Затем оккупанты несколько раз атаковали Киевский район. Под удар попал автомобиль коммунальщиков, информировал мэр Игорь Терехов. Также вражеский дрон попал по АЗС. Там произошел пожар. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о трех пострадавших — 58-летний и 63-летний мужчины получили взрывные ранения, их госпитализировали. У 58-летней женщины острая реакция на стресс.

Читайте также: Последствия ударов дронов по АЗС в Харькове показали спасатели (фото, видео)

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
Без света в выходные будут жители в двух районах Харькова: адреса
03.07.2026, 11:05
Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
Ливень, гроза и град. Прогноз погоды на 4 июля в Харькове и области
03.07.2026, 20:28
БпЛА атаковали Харьков: под удар попало авто КП, «прилет» на АЗС (дополнено)
БпЛА атаковали Харьков: под удар попало авто КП, «прилет» на АЗС (дополнено)
03.07.2026, 16:01
Новости Харькова — главное 3 июля: удары, аварийные отключения, эвакуация
Новости Харькова — главное 3 июля: удары, аварийные отключения, эвакуация
03.07.2026, 21:55
FPV-дрон на оптоволокне ударил по многоэтажке в Харькове (фото)
FPV-дрон на оптоволокне ударил по многоэтажке в Харькове (фото)
03.07.2026, 14:42
6 FPV-дронов за два дня по Харькову – прокуратура
6 FPV-дронов за два дня по Харькову – прокуратура
03.07.2026, 22:29

Новости по теме:

03.07.2026
Что, кроме восстановления Харькова, вернет людей, рассказал Терехов в Турине
03.07.2026
Некоторые трамваи и троллейбусы не будут ходить 4 и 5 июля в Харькове
03.07.2026
Последствия ударов дронов по АЗС в Харькове показали спасатели (фото, видео)
03.07.2026
Последствия атаки на Лозовую показала ГСЧС: был пожар, ребенок в больнице
02.07.2026
Дрон ударил по АЗС в Харькове, среди пострадавших — 7-летняя девочка


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Первые минуты после удара дроном по АЗС в Харькове (видео)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 21:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кадры первых минут тушения пожара на АЗС после вражеского удара дроном показали в Департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета.".