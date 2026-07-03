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Перші хвилини після удару дроном по АЗС у Харкові (відео)

Події 21:00   03.07.2026
Оксана Якушко
Перші хвилини після удару дроном по АЗС у Харкові (відео)

Кадри перших хвилин гасіння пожежі на АЗС після ворожого удару дроном показали у Департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради.

Сьогодні, 3 липня, вдень росіяни завдали удару дроном по автозаправній станції в Київському районі.

Працівники департаменту одними з перших прибули на місце влучання і ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів почали гасіння пожежі.

У момент атаки по АЗС завершував заправку цивільний автомобіль. Саме у нього влучив ворожий дрон, внаслідок чого і спалахнула масштабна пожежа.

На щастя, внаслідок цього ворожого удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні, 3 липня армія РФ атакувала Харків безпілотниками. Спочатку близько 12:00 ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) поцілив у багатоповерховий житловий будинок у Салтівському районі. Постраждалих внаслідок удару не було.

Потім окупанти кілька разів атакували Київський район. Під удар потрапив автомобіль комунальників, інформував мер Ігор Терехов. Також ворожий дрон потрапив АЗС. Там сталася пожежа. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував про трьох постраждалих – 58-річний та 63-річний чоловіки зазнали вибухових поранень, їх госпіталізували. 58-річна жінка має гостру реакцію на стрес.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 21:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кадри перших хвилин гасіння пожежі на АЗС після ворожого удару дроном показали у Департаменті надзвичайних ситуацій Харківської міськради.".