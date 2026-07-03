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6 FPV-дронів за два дні по Харкову – прокуратура

Події 22:29   03.07.2026
Оксана Якушко
6 FPV-дронів за два дні по Харкову – прокуратура Фото ілюстративне/Харківська міськрада

6 FPV-дронів за два дні атакували Харків, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

«Ворог цілеспрямовано тероризує місто та мирних мешканців. Ці удари, які завдають FPV-дронами по Харкову, вони не мають жодного військового сенсу. За останні дві доби ворогам завдано 6 ударів FPV-ронами по Харкову. Удари завдавали по Салтівському та Київському районах. У Салтівському районі вороги застосували 23-дюймовий FPV-дрон на оптоволокні, що влучив у багатоквартирний житловий будинок. У Київському районі міста завдавати удару FPV-дроном по автозаправній станції. Наразі відомо про трьох постраждалих», – розповів Юрій Папуша.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2026 в 22:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 FPV-дронів за два дні атакували Харків, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.".