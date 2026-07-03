6 FPV-дронів за два дні по Харкову – прокуратура

6 FPV-дронів за два дні атакували Харків, повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша.

«Ворог цілеспрямовано тероризує місто та мирних мешканців. Ці удари, які завдають FPV-дронами по Харкову, вони не мають жодного військового сенсу. За останні дві доби ворогам завдано 6 ударів FPV-ронами по Харкову. Удари завдавали по Салтівському та Київському районах. У Салтівському районі вороги застосували 23-дюймовий FPV-дрон на оптоволокні, що влучив у багатоквартирний житловий будинок. У Київському районі міста завдавати удару FPV-дроном по автозаправній станції. Наразі відомо про трьох постраждалих», – розповів Юрій Папуша.