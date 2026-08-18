Под Харьковом накрыли подпольную типографию: среди участников — иностранцы

Перед судом предстанут трое сообщников, которые обустроили в поселке Коротыч Харьковского района высокотехнологичную типографию и производили поддельные марки акцизного налога в промышленных масштабах.

Схему развернули местный житель и двое братьев — граждан Турции, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, в двух частных домах они установили профессиональное полиграфическое оборудование, пресс и устройства для оттиска голограмм, наладив полный цикл производства — от подготовки форм до фасовки готовой продукции. Продавали фальшивки покупателям «из рук в руки».

В июле 2025 года в ходе обысков правоохранители изъяли более 5,8 миллиона поддельных марок акциза, десятки рулонов с голограммами и промышленную технику. Нанесенный государственному бюджету ущерб превышает 1,8 миллиона гривен.

Прокуроры направили обвинительный акт в отношении троих фигурантов в суд по ч. 3 ст. 199 УКУ (изготовление, хранение и сбыт поддельных марок акцизного налога в особо крупном размере, совершенные по предварительному сговору). Злоумышленникам грозит от 8 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.