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13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині

Суспільство 09:01   04.07.2026
Вікторія Яковенко
13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині Фото: наслідки удару по Золочеву/Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей.

«У Харкові постраждали чоловіки 58 і 63 років та 58-річна жінка; у селищі Шевченкове постраждали 76-річний чоловік, жінки 73, 71, 69 років і 13-річна дівчинка; у селищі Золочів зазнали поранень жінки 50, 63, 74 років і 15-річний хлопець; у селі Троїцьке постраждав 55-річний чоловік», – розповів Синєгубов.

Також медики надали допомогу 77-річному чоловіку, який ще 29 червня постраждав внаслідок обстрілу в Богодухівській громаді, та 72-річному чоловіку, який 2 липня отримав поранення в селищі Козача Лопань.

За добу окупанти випустили на регіон 12 КАБів, дев’ять «молний», 17 FPV-дронів, тип ще 21 БпЛА встановлюють.

Через удари постраждали:

  • у Харкові – багатоквартирний будинок, АЗС, шість автомобілів,
  • у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, вантажний причіп, приватні будинки, медаклад, адмінбудівля, автомобілі,
  • у Куп’янському районі – приватні будинки, АЗС, автомобілі,
  • в Ізюмському районі – електромережі, будівля цивільного підприємства, залізнична інфраструктура,
  • у Харківському районі – п’ять приватних будинків,
  • у Чугуївському – будинки та електромережі,
  • у Берестинському районі – залізничну інфраструктуру.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 09:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".