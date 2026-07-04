13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей.

«У Харкові постраждали чоловіки 58 і 63 років та 58-річна жінка; у селищі Шевченкове постраждали 76-річний чоловік, жінки 73, 71, 69 років і 13-річна дівчинка; у селищі Золочів зазнали поранень жінки 50, 63, 74 років і 15-річний хлопець; у селі Троїцьке постраждав 55-річний чоловік», – розповів Синєгубов.

Також медики надали допомогу 77-річному чоловіку, який ще 29 червня постраждав внаслідок обстрілу в Богодухівській громаді, та 72-річному чоловіку, який 2 липня отримав поранення в селищі Козача Лопань.

За добу окупанти випустили на регіон 12 КАБів, дев’ять «молний», 17 FPV-дронів, тип ще 21 БпЛА встановлюють.

Через удари постраждали: