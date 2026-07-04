13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 23 населені пункти області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, серед них – двоє дітей.
«У Харкові постраждали чоловіки 58 і 63 років та 58-річна жінка; у селищі Шевченкове постраждали 76-річний чоловік, жінки 73, 71, 69 років і 13-річна дівчинка; у селищі Золочів зазнали поранень жінки 50, 63, 74 років і 15-річний хлопець; у селі Троїцьке постраждав 55-річний чоловік», – розповів Синєгубов.
Також медики надали допомогу 77-річному чоловіку, який ще 29 червня постраждав внаслідок обстрілу в Богодухівській громаді, та 72-річному чоловіку, який 2 липня отримав поранення в селищі Козача Лопань.
За добу окупанти випустили на регіон 12 КАБів, дев’ять «молний», 17 FPV-дронів, тип ще 21 БпЛА встановлюють.
Через удари постраждали:
- у Харкові – багатоквартирний будинок, АЗС, шість автомобілів,
- у Богодухівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, вантажний причіп, приватні будинки, медаклад, адмінбудівля, автомобілі,
- у Куп’янському районі – приватні будинки, АЗС, автомобілі,
- в Ізюмському районі – електромережі, будівля цивільного підприємства, залізнична інфраструктура,
- у Харківському районі – п’ять приватних будинків,
- у Чугуївському – будинки та електромережі,
- у Берестинському районі – залізничну інфраструктуру.