Короткочасний дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові й області
У неділю, 5 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Буде короткочасний дощ, вночі в області місцями значний. Також прогнозують грозу.
У Харкові вночі термометри покажуть 14–16 градусів, удень – 23–25, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.
По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень – 21–26.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. В області вдень місцями пориви, 15-20 м/с.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища завтра. Протягом доби 5 липня по місту та області очікується гроза. Цьому явищу присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.