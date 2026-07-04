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Короткочасний дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові й області

Суспільство 21:16   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Короткочасний дощ і гроза. Прогноз погоди на 5 липня у Харкові й області

У неділю, 5 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Буде короткочасний дощ, вночі в області місцями значний. Також прогнозують грозу.

У Харкові вночі термометри покажуть 14–16 градусів, удень – 23–25, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень – 21–26.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. В області вдень місцями пориви, 15-20 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища завтра. Протягом доби 5 липня по місту та області очікується гроза. Цьому явищу присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 5 липня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Буде короткочасний дощ, вночі в області місцями значний. Також прогнозують грозу.".