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НМТ-2026: скільки 200-бальників на Харківщині, предмети-лідери

Суспільство 20:00   04.07.2026
Вікторія Яковенко
НМТ-2026: скільки 200-бальників на Харківщині, предмети-лідери

На Харківщині підбили проміжні результати національного мультипредметного тесту. У ХОВА уточнили, що наразі завершений основний етап складання НМТ.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов констатував: порівняно з минулим роком випускники регіону демонструють значне покращення результатів. За даними ХОВА, цьогоріч на Харківщині налічується 16553 випускники – це на 1264 більше, ніж у 2025 році, коли школу закінчили 15289 одинадцятикласників. Для участі в основній сесії НМТ зареєструвалися 16012 людей, тоді як торік їх було 14415.

Серед зареєстрованих на НМТ 11103 – випускники поточного року, що на 595 більше, ніж у 2025 році. Також зросла кількість випускників минулих років, які вирішили складати тестування: із 3907 до 4909 осіб.

«Одним із найважливіших показників якості освіти є максимальні результати тестування. У 2026 році учасники НМТ з Харківської області отримали 208 максимальних оцінок у 200 балів, тоді як роком раніше таких результатів було 109. Таким чином, кількість найвищих результатів зросла майже вдвічі. Також майже удвічі збільшилася кількість учасників, які отримали хоча б один результат у 200 балів. Якщо у 2025 році таких було 99 осіб, то цього року – вже 195», – повідомили у ХОВА.

Одразу три максимальні результати з різних предметів отримав один учасник НМТ. Ще 11 випускників набрали по два результати у 200 балів (торік таких було шість). Найчисельнішою залишається категорія учасників, які отримали один максимальний результат: їх кількість зросла з 91 до 183 осіб.

Окремо у ХОВА звернули увагу на випускників минулих років, які також успішно склали тестування. У 2026 році 15 із них отримали максимальні 200 балів, тоді як у 2025 році таких було 13.

Найбільше максимальних результатів, як і торік, учасники отримали з математики — 48 у 2026 році проти 35 у 2025-му. На другому місці традиційно англійська мова — 31 результат у 200 балів (торік — 29). У 2025 році трійку лідерів також замикала українська мова з 25 максимальними результатами.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині підбили проміжні результати національного мультипредметного тесту. У ХОВА уточнили, що наразі завершений основний етап складання НМТ.".