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600 балів на НМТ заробила харків’янка: подробиці про рекордсменку

Суспільство 18:42   30.06.2026
Оксана Горун
600 балів на НМТ заробила харків’янка: подробиці про рекордсменку Фото: Адміністрація Салтівського району ХМР

Тести з трьох предметів НМТ на максимальні 200 балів написала випускниця Харківського ліцею №156 Любов Крутенко, повідомила адміністрація Салтівського району.

Ідеальні знання абітурієнтка продемонструвала з математики, української та англійської мов.

“Любов уже багато років гідно представляє свій ліцей, Салтівський район та місто Харків на престижних інтелектуальних змаганнях. Вона є учасницею та призеркою всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу рефератів серед учнівської молоді “Ядерна енергія і світ”, Всеукраїнського турніру юних журналістів, Всеукраїнського конкурсу “Крок до знань”, міської відкритої конференції-конкурсу “Каразінський колоквіум” та інших наукових конкурсів”, – написали про 600-бальницю на сторінці адміністрації району у фейсбуці.

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Нагадаємо, учениця КУ “Богодухівський ліцей №1” Олександра Грищенко отримала максимальний результат на НМТ з англійської мови – 200 балів. А в Безлюдівській селищній раді поділилися радісною новиною – учень 11 класу місцевого ліцею Максим Калашник отримав 200 балів з української літератури.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 18:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тести з трьох предметів НМТ на максимальні 200 балів написала випускниця Харківського ліцею №156 Любов Крутенко, повідомила адміністрація Салтівського району".