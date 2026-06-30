600 балів на НМТ заробила харків’янка: подробиці про рекордсменку

Тести з трьох предметів НМТ на максимальні 200 балів написала випускниця Харківського ліцею №156 Любов Крутенко, повідомила адміністрація Салтівського району.

Ідеальні знання абітурієнтка продемонструвала з математики, української та англійської мов.

“Любов уже багато років гідно представляє свій ліцей, Салтівський район та місто Харків на престижних інтелектуальних змаганнях. Вона є учасницею та призеркою всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу рефератів серед учнівської молоді “Ядерна енергія і світ”, Всеукраїнського турніру юних журналістів, Всеукраїнського конкурсу “Крок до знань”, міської відкритої конференції-конкурсу “Каразінський колоквіум” та інших наукових конкурсів”, – написали про 600-бальницю на сторінці адміністрації району у фейсбуці.

Нагадаємо, учениця КУ “Богодухівський ліцей №1” Олександра Грищенко отримала максимальний результат на НМТ з англійської мови – 200 балів. А в Безлюдівській селищній раді поділилися радісною новиною – учень 11 класу місцевого ліцею Максим Калашник отримав 200 балів з української літератури.