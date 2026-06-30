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600 баллов на НМТ заработала харьковчанка: подробности о рекордсменке

Общество 18:42   30.06.2026
Оксана Горун
600 баллов на НМТ заработала харьковчанка: подробности о рекордсменке Фото: Администрация Салтовского района ХГС

Тесты по трем предметам НМТ на максимальные 200 баллов написала выпускница Харьковского лицея № 156 Любовь Крутенко, сообщила администрация Салтовского района.

Идеальные знания абитуриентка продемонстрировала по математике, украинскому и английскому языкам.

«Любовь уже много лет достойно представляет свой лицей, Салтовский район и Харьков на престижных интеллектуальных соревнованиях. Она является участницей и призером всеукраинских ученических олимпиад, Всеукраинского конкурса рефератов среди учащейся молодежи»Ядерная энергия и мир», Всеукраинского турнира юных журналистов, Всеукраинского конкурса «Шаг к знаниям», открытой конференции-конкурса «Каразинский коллоквиум» и других научных конкурсов», — написали о 600-балльнице на странице администрации района в Facebook.

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Напомним, ученица КУ «Богодуховский лицей №1» Александра Грищенко получила максимальный результат на НМТ по английскому языку — 200 баллов. А в Безлюдовском поссовете поделились радостной новостью – ученик 11 класса местного лицея Максим Калашник получил 200 баллов по украинской литературе.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 18:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тесты по трем предметам НМТ на максимальные 200 баллов написала выпускница Харьковского лицея № 156 Любовь Крутенко, сообщила администрация Салтовского района".