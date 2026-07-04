Live

Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю

Суспільство 17:49   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю

Синоптики попереджають жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища завтра, 5 липня.

«Протягом доби 5 липня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, небезпечну погоду прогнозували синоптики і сьогодні, 4 липня. За даними Гідрометцентру Харківської та Луганської областей, вдень у суботу очікуються: по місту значний дощ, гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с; по області значний дощ, гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також: У лікарні померла дівчинка, яка постраждала через удар по Лозовій 3 липня

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
04.07.2026, 19:04
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю
Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю
04.07.2026, 17:49
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
04.07.2026, 13:01
Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00
Де сьогодні, 4 липня, атакували війська РФ на Харківщині: дані ГШ на 16:00
04.07.2026, 16:08
Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині
Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині
04.07.2026, 15:27
Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)
Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)
04.07.2026, 14:50

Новини за темою:

04.07.2026
Удар по підприємству в Харкові: наслідки, у жінки й дитини – стрес (відео)
04.07.2026
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
04.07.2026
БпЛА 4 липня атакували Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнено)
04.07.2026
Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
03.07.2026
З’їхав у котлован і пішов з місця ДТП: водія у Харкові знайшли патрульні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 17:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попереджають жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища завтра, 5 липня.".