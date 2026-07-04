Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у неділю

Синоптики попереджають жителів Харкова та області про небезпечні метеорологічні явища завтра, 5 липня.

«Протягом доби 5 липня по місту та області очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, небезпечну погоду прогнозували синоптики і сьогодні, 4 липня. За даними Гідрометцентру Харківської та Луганської областей, вдень у суботу очікуються: по місту значний дощ, гроза, град та шквал, 15 – 20 м/с; по області значний дощ, гроза, місцями град та шквал, 15 – 20 м/с. Цим явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.