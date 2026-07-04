Live

Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)

Події 13:01   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється) Фото: pixabay.com

Вибух було у Харкові близько 12:30.

Доповнено о 13:01. Удар прийшовся по території цивільного підприємства, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.

«Знищено щонайменше 13 вантажівок. Про постраждалих на дану хвилину інформація відсутня», – пише міський голова.

Доповнено 12:46. Внаслідок удару БпЛА по Слобідському району спалахнули автомобілі.  Інформація щодо постраждалих уточнюється, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

12:36. Про влучання реактивного «шахеда» біля торгівельного центру в Слобідському районі повідомив мер Ігор Терехов.

На місці «прильоту» сталася пожежа.

Новина буде доповнюватись.

Нагадаємо, 4 липня ворог знову атакував Харків БпЛА. Спершу влучання зафіксували біля заправки у Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих та пожежі, повідомляв мер Ігор Терехов. Також ворог ударив дроном по Київському району. Попередньо, постраждала 45-річна жінка, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: 13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
04.07.2026, 13:04
Санкт-Петербург під ударом: що горіло на батьківщині Путіна (фото, відео)
Санкт-Петербург під ударом: що горіло на батьківщині Путіна (фото, відео)
04.07.2026, 11:00
БпЛА 4 липня атакували Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнено)
БпЛА 4 липня атакували Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнено)
04.07.2026, 11:35
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
04.07.2026, 13:01
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹
04.07.2026, 10:32
Сьогодні 4 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 липня 2026: яке свято та день в історії
04.07.2026, 06:00

Новини за темою:

04.07.2026
БпЛА 4 липня атакували Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнено)
04.07.2026
Новини Харкова – головне 4 липня: померла дівчинка, удар реактивного «шахеда»
03.07.2026
Що, окрім відбудови Харкова, поверне людей додому, розповів Терехов у Турині
03.07.2026
З’їхав у котлован і пішов з місця ДТП: водія у Харкові знайшли патрульні
03.07.2026
FPV-дрон на оптоволокні вдарив по багатоповерхівці у Харкові (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 13:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вибух було у Харкові близько 12:30.".