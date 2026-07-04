Реактивний «шахед» вдарив по підприємству в Харкові (доповнюється)
Вибух було у Харкові близько 12:30.
Доповнено о 13:01. Удар прийшовся по території цивільного підприємства, уточнив мер Харкова Ігор Терехов.
«Знищено щонайменше 13 вантажівок. Про постраждалих на дану хвилину інформація відсутня», – пише міський голова.
Доповнено 12:46. Внаслідок удару БпЛА по Слобідському району спалахнули автомобілі. Інформація щодо постраждалих уточнюється, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.
12:36. Про влучання реактивного «шахеда» біля торгівельного центру в Слобідському районі повідомив мер Ігор Терехов.
На місці «прильоту» сталася пожежа.
Новина буде доповнюватись.
Нагадаємо, 4 липня ворог знову атакував Харків БпЛА. Спершу влучання зафіксували біля заправки у Салтівському районі. Обійшлося без постраждалих та пожежі, повідомляв мер Ігор Терехов. Також ворог ударив дроном по Київському району. Попередньо, постраждала 45-річна жінка, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.