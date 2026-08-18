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Понад пів сотні людей отримали допомогу після атаки КАБ і БпЛА на Ізюм

Суспільство 20:18   18.08.2026
Олена Нагорна
Понад пів сотні людей отримали допомогу після атаки КАБ і БпЛА на Ізюм

Після чергового обстрілу Ізюма першочергову підтримку отримало близько 50 місцевих жителів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок ударів БпЛА та КАБ пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автомобілі й об’єкти інфраструктури.

До відновлення та підтримки місцевих жителів долучилися гуманітарні організації, зокрема «Координаційний гуманітарний центр», «Нове Місто», «Право на захист» та «Товариство Червоного Хреста України».

Благодійники закрили пошкоджені контури будинків плівкою та плитами, надали людям необхідні речі, а також надали юридичну й психологічну допомогу.

«Дякую всім, хто поруч із людьми у такі моменти. Для Ізюма, який не раз переживав ворожі удари, така підтримка особливо важлива», — зазначив Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 20:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після чергового обстрілу Ізюма першочергову підтримку отримало близько 50 місцевих жителів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".