Смертельні удари по Харкову та жахливі ДТП – підсумки 5 жовтня

Шість людей убили російські КАБи в Харкові 5 жовтня. Напередодні по місту прилетіла “бандероль” – загинув чоловік, який їхав повз в автівці. У неділю сталися дві ДТП із жертвами. “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

Щонайменше трьома КАБами атакували росіяни Харків сьогодні вдень. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали по цивільних підприємствах (зокрема, швацькому цеху та СТО) і поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими. Число постраждалих сягнуло 59. З них троє – діти. У лікарнях перебувають 30 поранених, троє – у вкрай тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Під ударом удень був Чугуїв. Начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва повідомила про два “прильоти” по одному з мікрорайонів. Пошкоджені приватні будинки, амбулаторія та дитячий заклад. Поранені троє людей.

Ракети влучили по нежитлових будівлях в Індустріальному районі, повідомила обласна прокуратура. Загинув чоловік 42 років. Він проїжджав повз на автівці в момент ворожого удару. Жінка, яка була з ним, зазнала тяжких поранень. Загалом внаслідок удару постраждали шестеро людей. Серед них – двоє поліціянтів. Тимчасово самотнім через цей удар залишився трирічний шпіц Скай.

Він був у автомобілі, поряд з яким вдарили російські ракети. Собаку підібрали працівники Департаменту надзвичайних ситуацій мерії та передали до Центру поводження з тваринами. Там інформують: жодних поранень у Ская немає, але він пережив гостру реакцію на стрес. Зараз пухнастик під наглядом ветеринарів. Згодом його заберуть близькі родичі господарів.

Вранці BMW збив літнього пішохода на переході через проспект Ландау. Водія затримали, зазначили в ГУ Нацполіції Харківщини. Увечері двоє людей загинули в Слобідському районі. Там зіткнулися Tesla та Fiat. Поліціянти встановили: Tesla, що рухалася мостом проспектом Героїв Харкова, виїхала на зустрічну смугу. І там влетіла у Fiat, що рухався з боку Академіка Павлова в напрямку підйому. Загинули двоє людей – пасажири обох автівок. Водії – чоловік та жінка – у лікарні.

За версією обласної прокуратури, чоловіки оформили документи здобувачеві посвідчення водія категорії “С-1” – такі, ніби він пройшов навчання в автошколі. Вони також запевняли “клієнта”, що мають зв’язки серед співробітників сервісного центру МВС та забезпечать результат під час складання практичного іспиту. За послуги взяли 30 тисяч гривень. Іспит клієнт склав і отримав посвідчення водія. Обвинуваченим загрожує до п’яти років ув’язнення.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути у вівторок

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У центрі Харкова почали відновлювати фонтан (фото)