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Смертельні удари по Харкову та жахливі ДТП – підсумки 5 жовтня

Оригінально 23:00   05.10.2026
Оксана Горун
Смертельні удари по Харкову та жахливі ДТП – підсумки 5 жовтня

Шість людей убили російські КАБи в Харкові 5 жовтня. Напередодні по місту прилетіла “бандероль” – загинув чоловік, який їхав повз в автівці. У неділю сталися дві ДТП із жертвами. “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

Три КАБи, шестеро загиблих та десятки поранених

Щонайменше трьома КАБами атакували росіяни Харків сьогодні вдень. За даними мера Ігоря Терехова, влучання були у Слобідському районі. Удари припали по цивільних підприємствах (зокрема, швацькому цеху та СТО) і поблизу житлової 5-поверхівки. Виникли дві масштабні пожежі. Загинули шестеро людей, ще двох рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими. Число постраждалих сягнуло 59. З них троє – діти. У лікарнях перебувають 30 поранених, троє – у вкрай тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Два “прильоти” у Чугуєві

Під ударом удень був Чугуїв. Начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва повідомила про два “прильоти” по одному з мікрорайонів. Пошкоджені приватні будинки, амбулаторія та дитячий заклад. Поранені троє людей.

“Бандеролями” росіяни атакували Харків у неділю пізно ввечері

Ракети влучили по нежитлових будівлях в Індустріальному районі, повідомила обласна прокуратура. Загинув чоловік 42 років. Він проїжджав повз на автівці в момент ворожого удару. Жінка, яка була з ним, зазнала тяжких поранень. Загалом внаслідок удару постраждали шестеро людей. Серед них – двоє поліціянтів. Тимчасово самотнім через цей удар залишився трирічний шпіц Скай.

шпіц Скай пережив стрес після обстрілу Харкова
Фото: КП “Центр поводження з тваринами”

Він був у автомобілі, поряд з яким вдарили російські ракети. Собаку підібрали працівники Департаменту надзвичайних ситуацій мерії та передали до Центру поводження з тваринами. Там інформують: жодних поранень у Ская немає, але він пережив гостру реакцію на стрес. Зараз пухнастик під наглядом ветеринарів. Згодом його заберуть близькі родичі господарів.

Дві смертельні ДТП сталися в Харкові в неділю

Вранці BMW збив літнього пішохода на переході через проспект Ландау. Водія затримали, зазначили в ГУ Нацполіції Харківщини. Увечері двоє людей загинули в Слобідському районі. Там зіткнулися Tesla та Fiat. Поліціянти встановили: Tesla, що рухалася мостом проспектом Героїв Харкова, виїхала на зустрічну смугу. І там влетіла у Fiat, що рухався з боку Академіка Павлова в напрямку підйому. Загинули двоє людей – пасажири обох автівок. Водії – чоловік та жінка – у лікарні.

У Харкові судитимуть двох організаторів фіктивної автошколи

За версією обласної прокуратури, чоловіки оформили документи здобувачеві посвідчення водія категорії “С-1” – такі, ніби він пройшов навчання в автошколі. Вони також запевняли “клієнта”, що мають зв’язки серед співробітників сервісного центру МВС та забезпечать результат під час складання практичного іспиту. За послуги взяли 30 тисяч гривень. Іспит клієнт склав і отримав посвідчення водія. Обвинуваченим загрожує до п’яти років ув’язнення.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Трамваї №6 та 8 тимчасово змінять маршрути у вівторок

Неповнолітніх зачеперів зняли з електропоїзда Харків — Чугуєв

У центрі Харкова почали відновлювати фонтан (фото)

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Жовтня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість людей убили російські КАБи в Харкові 5 жовтня. “Об’єктив” нагадує головні новини дня".