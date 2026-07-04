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Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині

Суспільство 15:27   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині Фото: АТ “Укрзалізниця”

Ворожий БпЛА влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт на Харківщині.

«Завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав», – повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Там повідомили, що попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним.

Нагадаємо, ворог вдарив реактивних “шахедом” по Слобідському району, повідомляв мер Ігор Терехов. Удар прийшовся по території цивільного підприємства. В ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що внаслідок влучання загорілися шість вантажних автомобілів і чотири причепи. Площа пожежі склала 200 кв. м, її вже загасили. За попередніми даними, постраждали жінка та дитина. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 15:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворожий БпЛА влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт на Харківщині.".