Залізничники встигли сховатися: що атакував ворожий БпЛА на Харківщині

Ворожий БпЛА влучив у дрезину Укрзалізниці під час виконання ремонтних робіт на Харківщині.

«Завдяки своєчасному попередженню від моніторингового центру працівники встигли перейти в укриття. На щастя, ніхто із залізничників не постраждав», – повідомили в АТ «Укрзалізниця».

Там повідомили, що попри постійні атаки, залізничники щодня продовжують виконувати свою роботу, щоб рух поїздів залишався безпечним і безперервним.

Нагадаємо, ворог вдарив реактивних “шахедом” по Слобідському району, повідомляв мер Ігор Терехов. Удар прийшовся по території цивільного підприємства. В ГУ ДСНС в Харківській області повідомили, що внаслідок влучання загорілися шість вантажних автомобілів і чотири причепи. Площа пожежі склала 200 кв. м, її вже загасили. За попередніми даними, постраждали жінка та дитина. Вони отримали гостру реакцію на стрес.