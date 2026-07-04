Електрички між Харковом та Берестином курсують зі змінами: подробиці
Цієї доби ввели зміни на приміських маршрутах між Харковом та Берестином, повідомляє АТ «Укрзалізниця».
«Сьогодні кінцевою та початковою для поїздів стане станція Берестовенька», – зазначили залізничники.
Також пасажирів попереджають, що на Харківщині можливі безпекові зупинки, які матимуть вплив на графіки електричок.
«Нагадуємо про необхідність уважно слухати оголошення залізничників та діяти за їхніми вказівками», – звернулись в УЗ.
Також ввели зміни на приміських маршрутах Харків – Лиманівка та зворотно.
«Поїзди цього сполучення прямуватимуть без заїду до станцій та зупинок на ділянці Бірки – Шурине», – додали в УЗ.
Зазначимо, вранці у традиційному ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що у місті Берестин внаслідок ударів РФ пошкоджена залізнична інфраструктура.