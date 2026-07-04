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Електрички між Харковом та Берестином курсують зі змінами: подробиці

Суспільство 12:21   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Електрички між Харковом та Берестином курсують зі змінами: подробиці

Цієї доби ввели зміни на приміських маршрутах між Харковом та Берестином, повідомляє АТ «Укрзалізниця».

«Сьогодні кінцевою та початковою для поїздів стане станція Берестовенька», – зазначили залізничники.

Також пасажирів попереджають, що на Харківщині можливі безпекові зупинки, які матимуть вплив на графіки електричок.

«Нагадуємо про необхідність уважно слухати оголошення залізничників та діяти за їхніми вказівками», – звернулись в УЗ.

Також ввели зміни на приміських маршрутах Харків – Лиманівка та зворотно.

«Поїзди цього сполучення прямуватимуть без заїду до станцій та зупинок на ділянці Бірки – Шурине», – додали в УЗ.

Зазначимо, вранці у традиційному ранковому зведенні начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що у місті Берестин внаслідок ударів РФ пошкоджена залізнична інфраструктура.

Читайте також: Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 12:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Цієї доби ввели зміни на приміських маршрутах між Харковом та Берестином, повідомляє АТ «Укрзалізниця».".