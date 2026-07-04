Live

«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹

Суспільство 10:32   04.07.2026
Вікторія Яковенко
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹 Фото: ДПСУ

З селища Білий Колодязь прикордонники вивезли літню жінку. У ДПСУ кажуть: цей населений пункт ворог перетворює на руїни.

“У Білому Колодязі дуже напружена військова обстановка. Бо розбите усе селище. Вулиці випалюють, незважаючи ні на людей, хто там живе, яких тримають тварин. Дронами по хатах, де люди живуть. Побачили, де люди ходять, туди і б’ють”, – розповідають місцеві.

Прикордонники кажуть: в напівзруйнованому будинку залишалася й самотня старенька бабуся. Вона звернулась до бійців бригади “Форпост”, коли на сусідній двір прилетів КАБ.

“Два місяці тому мені пропонували, щоб я поїхала. Я подумала, що дві зими перезимувала у сараї, може перезимую і цю, а може і вмру. Труну купила собі, хрест”, – каже жінка.

Прикордонники відреагували миттєво.

“Під постійною загрозою обстрілів, маневруючи на квадроциклі, бійці вивезли стареньку з лінії вогню. Зараз вона та інші врятовані жителі Білого Колодязя вже в безпеці”, – додали у ДПСУ.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони евакуації з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. “Це рішення ухвалено, щоб завчасно вивести наше цивільне населення і убезпечити його від можливих військових загроз”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Перелік населених пунктів – читайте тут.

Читайте також: 13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)
БпЛА 4 липня атакують Харків: удар біля заправки, постраждала (доповнюється)
04.07.2026, 11:35
Сьогодні 4 липня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 4 липня 2026: яке свято та день в історії
04.07.2026, 06:00
13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині
13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині
04.07.2026, 09:01
Новини Харкова – головне за 4 липня: 13 постраждалих за добу, “прильоти” БпЛА
Новини Харкова – головне за 4 липня: 13 постраждалих за добу, “прильоти” БпЛА
04.07.2026, 11:28
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹
«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹
04.07.2026, 10:32
Чи мають війська РФ просування на Харківщині – дані ISW
Чи мають війська РФ просування на Харківщині – дані ISW
04.07.2026, 08:12

Новини за темою:

04.07.2026
13 постраждалих, ворог випустив 17 FPV і 12 КАБів: ОВА про добу на Харківщині
03.07.2026
Схема «копіпаст»: хто «заробив» на встановленні генераторів на Харківщині
03.07.2026
Дергачівщина, Куп’янський та Богодухівський райони: зону евакуації розширили
03.07.2026
Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині: що відомо
03.07.2026
Які електрички на Харківщині змінять графік з 4 липня: інформація УЗ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 10:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З селища Білий Колодязь прикордонники вивезли літню жінку. У ДПСУ кажуть: цей населений пункт ворог перетворює на руїни.".