«Труну купила собі»: бабусю на квадроциклі евакуювали з Білого Колодязя 📹

З селища Білий Колодязь прикордонники вивезли літню жінку. У ДПСУ кажуть: цей населений пункт ворог перетворює на руїни.

“У Білому Колодязі дуже напружена військова обстановка. Бо розбите усе селище. Вулиці випалюють, незважаючи ні на людей, хто там живе, яких тримають тварин. Дронами по хатах, де люди живуть. Побачили, де люди ходять, туди і б’ють”, – розповідають місцеві.

Прикордонники кажуть: в напівзруйнованому будинку залишалася й самотня старенька бабуся. Вона звернулась до бійців бригади “Форпост”, коли на сусідній двір прилетів КАБ.

“Два місяці тому мені пропонували, щоб я поїхала. Я подумала, що дві зими перезимувала у сараї, може перезимую і цю, а може і вмру. Труну купила собі, хрест”, – каже жінка.

Прикордонники відреагували миттєво.

“Під постійною загрозою обстрілів, маневруючи на квадроциклі, бійці вивезли стареньку з лінії вогню. Зараз вона та інші врятовані жителі Білого Колодязя вже в безпеці”, – додали у ДПСУ.

Відео: ДПСУ

Нагадаємо, на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони евакуації з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. “Це рішення ухвалено, щоб завчасно вивести наше цивільне населення і убезпечити його від можливих військових загроз”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Перелік населених пунктів – читайте тут.