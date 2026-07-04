Электрички между Харьковом и Берестином курсируют с изменениями: подробности
Сегодня, 4 июля, ввели изменения на пригородных маршрутах между Харьковом и Берестином, сообщает АО «Укрзалізниця».
«Сегодня конечной и начальной для поездов станет станция Берестовенька», — отметили железнодорожники.
Также пассажиров предупреждают, что на Харьковщине возможны остановки безопасности, которые будут влиять на графики электричек.
«Напоминаем о необходимости внимательно слушать объявления железнодорожников и действовать по их указаниям», — обратились в УЗ.
Также ввели изменения на пригородных маршрутах Харьков – Лимановка и обратно.
«Поезда этого сообщения будут следовать без заезда на станции и остановки на участке Борки – Шурино», — добавили в УЗ.
Отметим, утром в традиционной утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в городе Берестин в результате ударов РФ повреждена железнодорожная инфраструктура.