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Электрички между Харьковом и Берестином курсируют с изменениями: подробности

Общество 12:21   04.07.2026
Виктория Яковенко
Электрички между Харьковом и Берестином курсируют с изменениями: подробности

Сегодня, 4 июля, ввели изменения на пригородных маршрутах между Харьковом и Берестином, сообщает АО «Укрзалізниця».

«Сегодня конечной и начальной для поездов станет станция Берестовенька», — отметили железнодорожники.

Также пассажиров предупреждают, что на Харьковщине возможны остановки безопасности, которые будут влиять на графики электричек.

«Напоминаем о необходимости внимательно слушать объявления железнодорожников и действовать по их указаниям», — обратились в УЗ.

Также ввели изменения на пригородных маршрутах Харьков – Лимановка и обратно.

«Поезда этого сообщения будут следовать без заезда на станции и остановки на участке Борки – Шурино», — добавили в УЗ.

Отметим, утром в традиционной утренней сводке начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что в городе Берестин в результате ударов РФ повреждена железнодорожная инфраструктура.

Читайте также: Какие электрички на Харьковщине изменят график с 4 июля: информация УЗ

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 12:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 4 июля, ввели изменения на пригородных маршрутах между Харьковом и Берестином, сообщает АО «Укрзалізниця».".