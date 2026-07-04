Железнодорожники успели спрятаться: что атаковал вражеский БпЛА на Харьковщине

Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзалізниці во время выполнения ремонтных работ на Харьковщине.

«Благодаря своевременному предупреждению от мониторингового центра работники успели перейти в укрытие. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал», — сообщили в АО «Укрзалізниця».

Там сообщили, что, несмотря на постоянные атаки, железнодорожники ежедневно продолжают выполнять свою работу, чтобы движение поездов оставалось безопасным и непрерывным.

Напомним, враг ударил реактивным «Шахедом» по Слободскому району, сообщал мэр Игорь Терехов. Удар пришелся по территории гражданского предприятия. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате попадания загорелись шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа. Площадь пожара составила 200 кв. м, его уже потушили. По предварительным данным, пострадали женщина и ребенок. Они получили острую реакцию на стресс.