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Железнодорожники успели спрятаться: что атаковал вражеский БпЛА на Харьковщине

Общество 15:27   04.07.2026
Виктория Яковенко
Железнодорожники успели спрятаться: что атаковал вражеский БпЛА на Харьковщине Фото: АО «Укрзалізниця»

Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзалізниці во время выполнения ремонтных работ на Харьковщине.

«Благодаря своевременному предупреждению от мониторингового центра работники успели перейти в укрытие. К счастью, никто из железнодорожников не пострадал», — сообщили в АО «Укрзалізниця».

Там сообщили, что, несмотря на постоянные атаки, железнодорожники ежедневно продолжают выполнять свою работу, чтобы движение поездов оставалось безопасным и непрерывным.

Напомним, враг ударил реактивным «Шахедом» по Слободскому району, сообщал мэр Игорь Терехов. Удар пришелся по территории гражданского предприятия. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили, что в результате попадания загорелись шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа. Площадь пожара составила 200 кв. м, его уже потушили. По предварительным данным, пострадали женщина и ребенок. Они получили острую реакцию на стресс.

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Автор: Виктория Яковенко

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04.07.2026, 15:27

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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2026 в 15:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзалізниці во время выполнения ремонтных работ на Харьковщине.".