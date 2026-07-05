Сутки на Харьковщине: обстреляли ж/д инфраструктуру, сельхозпредприятие и АЗС

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и еще 22 населенным пунктам области. Три человека погибли, еще восемь пострадали, среди них — 10-месячный ребенок.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили шесть управляемых авиабомб, четыре БпЛА типа «Герань-2», семь дронов типа «Молния», восемь FPV-дронов и еще 20 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове пострадали женщины 45, 22, 60 лет и 10-месячная девочка; в селе Велетень Змиевской громады острую реакцию на стресс получили мужчины 48 и 52 лет; в поселке Великий Бурлук пострадал 54-летний мужчина; в селе Лозовая Волчанской громады один человек погиб (данные уточняются), пострадал 32-летний мужчина; в селе Веселое Липецкой громады погиб 69-летний мужчина; в селе Должанка Ольховатской громады погиб 55-летний мужчина.

Повреждения зафиксированы:

Харьков: под ударами БпЛА были Слободской, Киевский, Салтовский и Индустриальный районы. Повреждены две многоэтажки, хозяйственная постройка, АЗС и 21 грузовой автомобиль.

Богодуховский район: в селах Писаревка, Постольное и Степное, а также в самом Богодухове повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В селе Максимовка повреждена АЗС, в селе Черноглазовка — автомобиль, в райцентре — электросети.

Чугуевский район: в селе Лозовая поврежден комбайн, в селе Тетлега — сельскохозяйственное предприятие, а в селе Велетень — железнодорожная инфраструктура.

Купянский район: повреждены автомобили в Великом Бурлуке и селе Должанка, а в селе Ставище — электросети.

Лозовской район: в поселке Близнюки повреждены железнодорожная инфраструктура, АЗС и автомобиль.

Харьковский район: в поселке Слатино повреждено гражданское авто.

Берестинский район: в городе Берестин вражеские удары повредили железнодорожную инфраструктуру.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 4 июля Харьков атаковали БпЛА. Первое попадание зафиксировали около 10:00 возле заправки в Салтовском районе. Около 11:20 россияне ударили дроном по Киевскому району, пострадала 45-летняя женщина. В 12:30 был «прилет» реактивного «Шахеда» по Слободскому району. Удар пришелся по территории гражданского предприятия. Загорелись шесть грузовых автомобилей и четыре прицепа. Площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадали женщина и ребенок – у них острая реакция на стресс.