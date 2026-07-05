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Доба на Харківщині: обстріляли залізничну інфраструктуру, підприємство та АЗС

Події 09:05   05.07.2026
Олена Нагорна
Доба на Харківщині: обстріляли залізничну інфраструктуру, підприємство та АЗС

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 22 населених пунктах області. Троє людей загинули, ще вісім постраждали, серед них 10-місячна дитина.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували шість керованих авіабомб, чотири БпЛА типу «Герань-2», сім дронів типу «Молния», вісім FPV-дронів та ще 20 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові постраждали жінки 45, 22, 60 років та 10-місячна дівчинка; у селі Велетень Зміївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 48 і 52 років; у селищі Великий Бурлук постраждав 54-річний чоловік; у селі Лозова Вовчанської громади одна людина загинула (дані уточнюються), постраждав 32-річний чоловік; у селі Веселе Липецької громади загинув 69-річний чоловік; у селі Довжанка Вільхуватської громади загинув 55-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали:

    • Харків: під ударами БпЛА були Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони. Пошкоджено дві багатоповерхівки, господарську споруду, АЗС та 21 вантажний автомобіль.
    • Богодухівський район: у селах Писарівка, Постольне та Степне, а також у самому Богодухові пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. У с. Максимівка пошкоджено АЗС, у с. Чорноглазівка — автомобіль, у райцентрі — електромережі.
    • Чугуївський район: у с. Лозова пошкоджено комбайн, у с. Тетлега — сільськогосподарське підприємство, а в с. Велетень — залізничну інфраструктуру.
    • Куп’янський район: пошкоджено автомобілі у Великому Бурлуку та с. Довжанка, а в с. Ставище — електромережі.
    • Лозівський район: у селищі Близнюки пошкоджено залізничну інфраструктуру, АЗС та автомобіль.
    • Харківський район: у селищі Слатине пошкоджено цивільне авто.
    • Берестинський район: у місті Берестин ворожі удари пошкодили залізничну інфраструктуру.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, уранці 4 липня Харків атакували БпЛА. Перше влучання зафіксували близько 10:00 біля заправки у Салтівському районі. Близько 11:20 росіяни вдарили дроном по Київському району, постраждала 45-річна жінка. О 12:30 був “приліт” реактивного «шахеда» по цивільному підприємству у Слобідському районі. Зайнялися шість вантажних автомобілів та чотири причепи. Площа пожежі становила 200 кв. м. Постраждали жінка та дитина – у них гостра реакція на стрес.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 09:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 22 населених пунктах області. Троє людей загинули, ще вісім постраждали, серед них 10-місячна дитина.".