Доба на Харківщині: обстріляли залізничну інфраструктуру, підприємство та АЗС

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та ще 22 населених пунктах області. Троє людей загинули, ще вісім постраждали, серед них 10-місячна дитина.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували шість керованих авіабомб, чотири БпЛА типу «Герань-2», сім дронів типу «Молния», вісім FPV-дронів та ще 20 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові постраждали жінки 45, 22, 60 років та 10-місячна дівчинка; у селі Велетень Зміївської громади зазнали гострої реакції на стрес чоловіки 48 і 52 років; у селищі Великий Бурлук постраждав 54-річний чоловік; у селі Лозова Вовчанської громади одна людина загинула (дані уточнюються), постраждав 32-річний чоловік; у селі Веселе Липецької громади загинув 69-річний чоловік; у селі Довжанка Вільхуватської громади загинув 55-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали:

Харків: під ударами БпЛА були Слобідський, Київський, Салтівський та Індустріальний райони. Пошкоджено дві багатоповерхівки, господарську споруду, АЗС та 21 вантажний автомобіль. Богодухівський район: у селах Писарівка, Постольне та Степне, а також у самому Богодухові пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. У с. Максимівка пошкоджено АЗС, у с. Чорноглазівка — автомобіль, у райцентрі — електромережі. Чугуївський район: у с. Лозова пошкоджено комбайн, у с. Тетлега — сільськогосподарське підприємство, а в с. Велетень — залізничну інфраструктуру. Куп’янський район: пошкоджено автомобілі у Великому Бурлуку та с. Довжанка, а в с. Ставище — електромережі. Лозівський район: у селищі Близнюки пошкоджено залізничну інфраструктуру, АЗС та автомобіль. Харківський район: у селищі Слатине пошкоджено цивільне авто. Берестинський район: у місті Берестин ворожі удари пошкодили залізничну інфраструктуру.



Як повідомляла МГ “Об’єктив”, уранці 4 липня Харків атакували БпЛА. Перше влучання зафіксували близько 10:00 біля заправки у Салтівському районі. Близько 11:20 росіяни вдарили дроном по Київському району, постраждала 45-річна жінка. О 12:30 був “приліт” реактивного «шахеда» по цивільному підприємству у Слобідському районі. Зайнялися шість вантажних автомобілів та чотири причепи. Площа пожежі становила 200 кв. м. Постраждали жінка та дитина – у них гостра реакція на стрес.