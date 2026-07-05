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«После четырех попаданий»: как вернули к жизни дом на Северной Салтовке 📹

Общество 14:02   05.07.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
«После четырех попаданий»: как вернули к жизни дом на Северной Салтовке 📹

Жильцы пострадавшего от обстрелов многоквартирного дома на улице Наталии Ужвий на Северной Салтовке в Харькове, который ремонтировали в 2025 году, поделились с МГ «Объектив» впечатлениями от восстановления.

По данным портала Dream, дом получил значительные повреждения: были частично разрушены несущие конструкции, фасад, кровля, окна и двери. Проект предусматривал восстановление и утепление фасада, ремонт и утепление кровли, замену оконных и балконных блоков.

Именно в таком состоянии здание в 2023 году увидела вернувшаяся в Харьков жительница Вера. «Мы выезжали 7 марта 2022 года, почти последние из района», — вспоминает женщина. Ее квартира уцелела.

«В 2022 году нам отремонтировали крышу после попадания, а в 2023 году мы за свой счет ремонтировали поврежденные трубы, потому что в доме не было воды», — рассказала еще одна жительница дома.

По информации городского совета, в июне 2025 года специалисты усилили в доме конструкции технического этажа, установили новые окна и двери, утеплили стены, а также провели реконструкцию фасада. Также в планах были утепление техэтажа и подвала, замена инженерных сетей, ремонт кровли и входных групп.

Жильцы подтверждают, что в 2025 году в доме провели ремонт: восстановили фасад, отремонтировали крышу, чтобы устранить протечки, починили лифтовое оборудование и восстановили остекление.

Еще одна жительница дома Елена оставалась в Харькове даже во время самых интенсивных обстрелов, но временно переместилась в другой район. Женщина приносила продукты соседям и фотографировала повреждения квартир выехавших из города жильцов.

«Я ходила домой, меня сюда тянуло. Блокпосты меня знали. Я еще издалека кричала им: «Паляниця!» Так они меня и прозвали… Четыре попадания было в наш дом. Два человека здесь оставались на месте и присматривали за всем. Было еще два жильца — собака Пальма и кот, они жили с людьми в подвале и всегда встречали тех, кто наведывался в дом», — вспоминает Елена.

Сейчас, по оценке Веры, в доме проживает около 30% жильцов, двор убирают, люди постепенно возвращаются. Повреждения, которые были три года назад, теперь почти незаметны.

Читайте также: На каком этапе восстановление поврежденных домов на Северной Салтовке (фото)

Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 14:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жильцы пострадавшего от обстрелов многоквартирного дома на улице Наталии Ужвий, который ремонтировали в 2025 году, поделились с МГ «Объектив» впечатлениями от восстановления.".