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Жителя Харьковщины экстренно госпитализировали: его избил бутылкой товарищ

Происшествия 12:33   05.07.2026
Елена Нагорная
Жителя Харьковщины экстренно госпитализировали: его избил бутылкой товарищ

43-летнего мужчину задержали правоохранители в Берестинском районе Харьковской области. По версии следствия, вечером 3 июля на территории одного из домовладений в ходе ссоры он нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому.

В тот вечер во время совместного застолья со спиртным между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который стремительно перерос в драку. 43-летний подозреваемый схватил пустую стеклянную бутылку и нанес ею несколько ударов по голове своего 65-летнего товарища, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате нападения пожилой мужчина получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 3 июля в Харьковской области очевидцы сообщили правоохранителям о севшем за руль вероятно нетрезвом гражданине. Когда копы оформляли админматериалы, водитель запрыгнул в авто и уехал. На большой скорости мужчина врезался в дерево и погиб.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летнего мужчину задержали правоохранители в Берестинском районе Харьковской области.".