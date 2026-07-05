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Нафтогаз: объекты атакуют «практически непрерывно», в том числе на Харьковщине

Происшествия 16:40   05.07.2026
Елена Нагорная
Нафтогаз: объекты атакуют «практически непрерывно», в том числе на Харьковщине

Ряд объектов Группы Нафтогаз атаковали военные РФ в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

«Враг применяет дроны различного типа, в том числе реактивные. Атаки продолжаются практически непрерывно со вчерашнего утра. На нескольких объектах вспыхнули масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена», — сообщили в компании.

Работники не пострадали — благодаря заблаговременно принятым мерам безопасности.

В Нафтогазе отметили, что полный масштаб повреждений на данный момент установить невозможно. Оценка последствий начнется, как только позволит ситуация с безопасностью.

Как сообщала МГ «Объектив», после 07:00 5 июля БпЛА типа «Италмас» атаковал АЗС в Индустриальном районе Харькова. Около 10:20 ещё один «Италмас» попал в дорогу возле станции метро в Киевском районе — осколочные ранения получили 73-летняя, 75-летняя и 40-летняя женщины, а также 74-летний мужчина. Также пострадала 18-летняя девушка. Ещё один «прилёт» дрона зафиксировали в Киевском районе около 13:30 — двое мужчин 58 и 59 лет испытали острый стресс.

Кроме того, утром центр города Богодухов атаковал БпЛА типа «Молния». Погибли двое мужчин 35 и 42 лет. Ранения получил сотрудник полиции. Острую стрессовую реакцию перенесли женщины 26 и 40 лет. Примерно в 11:20 еще одна «Молния» ударила по территории АЗС — ранение получил 53-летний сотрудник.

Также в 11:37 военные РФ нанесли удар по АЗС в центре Изюма, предварительно, из РСЗО «Торнадо». Погиб 19-летний оператор станции, еще четыре сотрудницы получили ранения.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2026 в 16:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ряд объектов Группы Нафтогаз атаковали военные РФ в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.".