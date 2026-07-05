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Частину вулиці в центрі Харкова закриють для транспорту на пів дня у понеділок

Транспорт 17:45   05.07.2026
Олена Нагорна
Частину вулиці в центрі Харкова закриють для транспорту на пів дня у понеділок

У понеділок, 6 липня, у Харкові тимчасово заборонять рух транспорту вулицею Дмитрівською. Обмеження діятимуть з 07:30 до 13:00 на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Благовіщенської.

Як повідомили в міській раді з посиланням на департамент будівництва та шляхового господарства, перекриття руху пов’язане з необхідністю проведення робіт з обрізки дерев.

Об’їхати закриту ділянку дороги водії зможуть прилеглими вулицями: Полтавський Шлях, Євгена Котляра, Благовіщенською, Різдвяною та іншими.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, вдень у понеділок, 6 липня, у Харкові очікується гроза. В області також прогнозують грози. Через негоду оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 17:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 6 липня буде заборонено рух транспорту по вулиці Дмитрівській. Обмеження діятимуть з 07:30 до 13:00 на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Благовіщенської.".