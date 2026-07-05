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Два трамваї у Харкові змінять маршрути, а тролейбус збільшить інтервал руху

Транспорт 22:01   05.07.2026
Олена Нагорна
Два трамваї у Харкові змінять маршрути, а тролейбус збільшить інтервал руху

У понеділок, 6 липня, з 9:00 до 19:00 буде припинено рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова (на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вулиці Мухачова), а також тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулицях Павла Тичини, Деповській та Південнопроектній.

У цей час проводитимуть невідкладні роботи фахівці АТ «Харківобленерго», повідомили у міськраді.

Громадський транспорт курсуватиме за наступними схемами:

  • Трамваї №5 та №8 здійснюватимуть перевезення до розворотного кола «Вул. Мухачова» (замість звичного розворотного кола «Вул. Одеська»).
  • Тролейбуси №6: частина машин продовжить роботу за основним маршрутом завдяки використанню автономного ходу, проте інтервал руху на лінії збільшиться. Решта тролейбусів цього маршруту курсуватиме на ділянці від розворотного кола «Вул. Університетська» до розворотного кола «Парк «Зустріч».

Для забезпечення пасажирських перевезень на період відсутності трамвайного сполучення запускають тимчасовий автобус. Він курсуватиме від розворотного кола «Вул. Одеська» до вулиці Мухачова, рухаючись через проспект Байрона та вулицю Морозова.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у понеділок, 6 липня, у Харкові тимчасово заборонять рух транспорту вулицею Дмитрівською. Обмеження діятимуть з 7:30 до 13:00 на ділянці від вулиці Полтавський Шлях до вулиці Благовіщенської.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 22:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 6 липня, з 9:00 до 19:00 буде припинено рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова (на ділянці від розворотного кола «Вул. Одеська» до вулиці Мухачова).".