Студентку ХНМУ, яка загинула від авіаудару по Харкову, поховали в Азербайджані

В Азербайджані попрощалися з 23-річною Фатімою Гусейновою — студенткою Харківського національного медичного університету, яка загинула внаслідок російського авіаудару по Харкову 29 червня.

Фатіму поховали в рідному селі Арабгубали Курдамирського району. Напередодні її тіло доправили на батьківщину, де рідні, друзі та односельці провели дівчину в останню путь, повідомили у медуніверситеті.

“29 червня Фатіма загинула під час удару російської керованої авіабомби по Холодногірському району Харкова. Вона приїхала до міста з Німеччини, щоб 30 червня отримати диплом про закінчення Харківського національного медичного університету. До омріяного дня залишалася лише одна доба“, – нагадали у виші.

Нагадаємо, 29 червня росіяни атакували Харків КАБами. Одна з авіабомб не розірвалася, внаслідок удару другої по Холодногірському району загинула 23-річна студентка Харківського національного медичного університету Фатіма Гусейнова. Ще 12 людей постраждали.