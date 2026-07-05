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Студентку ХНМУ, яка загинула від авіаудару по Харкову, поховали в Азербайджані

Події 20:01   05.07.2026
Олена Нагорна
Студентку ХНМУ, яка загинула від авіаудару по Харкову, поховали в Азербайджані Фото: ХНМУ

В Азербайджані попрощалися з 23-річною Фатімою Гусейновою — студенткою Харківського національного медичного університету, яка загинула внаслідок російського авіаудару по Харкову 29 червня.

Фатіму поховали в рідному селі Арабгубали Курдамирського району. Напередодні її тіло доправили на батьківщину, де рідні, друзі та односельці провели дівчину в останню путь, повідомили у медуніверситеті.

29 червня Фатіма загинула під час удару російської керованої авіабомби по Холодногірському району Харкова. Вона приїхала до міста з Німеччини, щоб 30 червня отримати диплом про закінчення Харківського національного медичного університету. До омріяного дня залишалася лише одна доба“, – нагадали у виші.

Фото: ХНМУ
Фото: ХНМУ

Нагадаємо, 29 червня росіяни атакували Харків КАБами. Одна з авіабомб не розірвалася, внаслідок удару другої по Холодногірському району загинула 23-річна студентка Харківського національного медичного університету Фатіма Гусейнова. Ще 12 людей постраждали.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2026 в 20:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Азербайджані попрощалися з 23-річною Фатімою Гусейновою.".