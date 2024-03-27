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12-річний хлопчик загинув на Харківщині ввечері через обстріл – прокуратура

Події 22:46   27.03.2024
Олена Нагорна
12-річний хлопчик загинув на Харківщині ввечері через обстріл – прокуратура

12-річний хлопчик загинув внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району.

Військові РФ вдарили по селищу близько 21:20, з якої зброї – встановлюється, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитячий садок.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 22:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "12-річний хлопчик загинув внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району".