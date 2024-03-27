12-річний хлопчик загинув на Харківщині ввечері через обстріл – прокуратура

12-річний хлопчик загинув внаслідок обстрілу селища Борова Ізюмського району.

Військові РФ вдарили по селищу близько 21:20, з якої зброї – встановлюється, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

У населеному пункті пошкоджені житлові будинки та дитячий садок.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).