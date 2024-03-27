Ударні дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО
На території області помічені ворожі БпЛА, повідомив о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 23:26. За дві хвилини до цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ударні дрони рухаються у напрямку Харківщини з Сумщини.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, дрони, Мельник, тревога, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 23:36;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території області помічені ворожі БпЛА".