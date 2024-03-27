Live
  • Ср 27.03.2024
  • Харків  +6°С
  • USD 39.34
  • EUR 42.69

Ударні дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО

Події 23:36   27.03.2024
Олена Нагорна
Ударні дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО

На території області помічені ворожі БпЛА, повідомив о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 23:26. За дві хвилини до цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ударні дрони рухаються у напрямку Харківщини з Сумщини.

Читайте також: 12-річний хлопчик загинув на Харківщині ввечері через обстріл – прокуратура

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ударні дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО
Ударні дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО
27.03.2024, 23:36
Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов
Удар по Харкову – біля невідкладної хірургії, загиблий, 10 поранених – Терехов
27.03.2024, 16:36
12-річний хлопчик загинув на Харківщині ввечері через обстріл – прокуратура
12-річний хлопчик загинув на Харківщині ввечері через обстріл – прокуратура
27.03.2024, 22:46
До 17 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 28 березня
До 17 градусів тепла: прогноз погоди в Харкові та області на 28 березня
27.03.2024, 22:37
Розбиті квартири і плач дітей – перші хвилини після удару по Харкову (відео)
Розбиті квартири і плач дітей – перші хвилини після удару по Харкову (відео)
27.03.2024, 22:23
Головні новини 27.03: удар по Харкову, загибла від обстрілу дитина в Боровій
Головні новини 27.03: удар по Харкову, загибла від обстрілу дитина в Боровій
27.03.2024, 22:59

Новини за темою:

15:45
1 млн дронів немає. Зеленський збрехав про забезпечення армії БпЛА – Бутусов
13:11
У Харкові розмінування на кладовищі, вночі там впав «шахед» (оновлено, фото)
13:23
«Подарунок до Дня НГУ»: три ворожі БпЛА збили над Харковом вночі нацгвардійці
21:25
Головні новини Харкова 23 березня: удар “шахедів”, ситуація зі світлом, вибух
17:01
Атаки на Харків 22 і 23 березня: пошкоджені 43 будинки й дві будівлі (фото)

Ви читали новину: «Ударні дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 23:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На території області помічені ворожі БпЛА".