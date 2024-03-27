Ударні дрони залетіли на Харківщину: Мельник просить не знімати роботу ППО

На території області помічені ворожі БпЛА, повідомив о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Повітряну тривогу оголосили у регіоні о 23:26. За дві хвилини до цього командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ударні дрони рухаються у напрямку Харківщини з Сумщини.