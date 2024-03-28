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В Харькове слышны взрывы: Терехов призывает быть осторожными

Происшествия 00:17   28.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове слышны взрывы: Терехов призывает быть осторожными

Около 00:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

«В Харькове взрывы. Будьте осторожны», — призвал мэр города Игорь Терехов.

Напомним, в 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что на территории Харьковской области отмечены вражеские БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 00:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 00:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.".