В Харькове слышны взрывы: Терехов призывает быть осторожными

Около 00:10 в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

«В Харькове взрывы. Будьте осторожны», — призвал мэр города Игорь Терехов.

Напомним, в 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник сообщил, что на территории Харьковской области отмечены вражеские БпЛА. Он призвал соблюдать правила безопасности и не снимать работу ПВО.