У Харкові чутно вибухи: Терехов закликає бути обережними
Близько 00:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
«У Харкові вибухи. Будьте обережні», – закликав мер міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що на території Харківської області помічені ворожі БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 00:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".