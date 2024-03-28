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У Харкові чутно вибухи: Терехов закликає бути обережними

Події 00:17   28.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові чутно вибухи: Терехов закликає бути обережними

Близько 00:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

«У Харкові вибухи. Будьте обережні», – закликав мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що на території Харківської області помічені ворожі БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 00:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.".