У Харкові чутно вибухи: Терехов закликає бути обережними

Близько 00:10 у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

«У Харкові вибухи. Будьте обережні», – закликав мер міста Ігор Терехов.

Нагадаємо, о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив, що на території Харківської області помічені ворожі БпЛА. Він закликав дотримуватись правил безпеки та не знімати роботу ППО.