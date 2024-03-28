По Харкову вдарили три “шахеди”: прокуратура показала фото

Вночі по Харкову вдарили російські безпілотники. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування.

“У ніч на 28 березня держава-агресор атакувала безпілотниками м. Харків. У Київському районі пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Без постраждалих“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними прокурорів, на місці вилучили уламки трьох БПЛА. Наслідки удару документують.

Нагадаємо, о 23:28 Мельник повідомив, що на території області помічені ударні БпЛА. Після півночі в Харкові також було чутно щонайменше два вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом був Київський район. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. Близько 1:20 28 березня в Харкові було чути ще щонайменше два вибухи.