По Харкову вдарили три “шахеди”: прокуратура показала фото
Вночі по Харкову вдарили російські безпілотники. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування.
“У ніч на 28 березня держава-агресор атакувала безпілотниками м. Харків. У Київському районі пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: ресторан, магазин, офісні приміщення. У прилеглих житлових будинках вибито вікна. Без постраждалих“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За даними прокурорів, на місці вилучили уламки трьох БПЛА. Наслідки удару документують.
Нагадаємо, о 23:28 Мельник повідомив, що на території області помічені ударні БпЛА. Після півночі в Харкові також було чутно щонайменше два вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом був Київський район. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки. Близько 1:20 28 березня в Харкові було чути ще щонайменше два вибухи.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 08:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі по Харкову вдарили російські безпілотники. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування".