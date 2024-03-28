Атака “шахедів” на Харків: Терехов повідомив, що зазнав руйнувань ресторан

Під ударом ворожих дронів у ніч проти 28 березня був Київський район Харкова.

Про це повідомляє мер Ігор Терехов. За його словами, зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на території області помічені ворожі БпЛА. Після півночі в Харкові було чутно щонайменше два вибухи.