Атака “шахедів” на Харків: Терехов повідомив, що зазнав руйнувань ресторан
Під ударом ворожих дронів у ніч проти 28 березня був Київський район Харкова.
Про це повідомляє мер Ігор Терехов. За його словами, зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки.
За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Нагадаємо, о 23:28 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що на території області помічені ворожі БпЛА. Після півночі в Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: вибухи, дрони, киівський район, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 01:17;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударом ворожих дронів у ніч проти 28 березня був Київський район Харкова".