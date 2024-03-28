Атака «Шахедов» на Харьков: Терехов сообщил о разрушенном ресторане

Под ударом вражеских дронов в ночь на 28 марта был Киевский район Харькова.

Об этом сообщает мэр Игорь Терехов. По его словам, разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Напомним, в 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены вражеские БпЛА. После полуночи в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.