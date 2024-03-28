Атака «Шахедов» на Харьков: Терехов сообщил о разрушенном ресторане
Под ударом вражеских дронов в ночь на 28 марта был Киевский район Харькова.
Об этом сообщает мэр Игорь Терехов. По его словам, разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в 23:28 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что на территории области отмечены вражеские БпЛА. После полуночи в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, дрони, дроны, київський район, киевский район, терехов, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 01:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударом вражеских дронов в ночь на 28 марта был Киевский район Харькова.".