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Атака дронів триває: у Харкові знову прогриміли вибухи

Події 01:28   28.03.2024
Олена Нагорна
Атака дронів триває: у Харкові знову прогриміли вибухи

Близько 1:20 28 березня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.

Цей факт констатував мер Ігор Терехов.

Незадовго до цього про групу ворожих безпілотників повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. О 01:19 він написав про дрон над Харковом.

Нагадаємо, о 23:28 Мельник повідомив, що на території області помічені ударні БпЛА. Після півночі в Харкові також було чутно щонайменше два вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом був Київський район. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки.

 

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 01:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:20 28 березня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи".