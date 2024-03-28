Атака дронів триває: у Харкові знову прогриміли вибухи
Близько 1:20 28 березня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи.
Цей факт констатував мер Ігор Терехов.
Незадовго до цього про групу ворожих безпілотників повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. О 01:19 він написав про дрон над Харковом.
Нагадаємо, о 23:28 Мельник повідомив, що на території області помічені ударні БпЛА. Після півночі в Харкові також було чутно щонайменше два вибухи. За даними мера Ігоря Терехова, під ударом був Київський район. Там зазнав руйнувань ресторан, а в сусідньому будинку вибито шибки.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, вибухи, дрони, Мельник, терехов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2024 в 01:28;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 1:20 28 березня у Харкові було чутно щонайменше два вибухи".