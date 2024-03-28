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Атака дронов продолжается: в Харькове вновь прогремели взрывы

Происшествия 01:28   28.03.2024
Елена Нагорная
Атака дронов продолжается: в Харькове вновь прогремели взрывы

Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.

Этот факт констатировал мэр Игорь Терехов.

Об еще одной группе вражеских беспилотников ранее сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник. В 01:19 он написал о дроне над Харьковом.

Напомним, в 23:28 Мельник сообщил, что на территории области отмечены вражеские БпЛА. После полуночи в Харькове также было слышно по меньшей мере два взрыва. По данным мэра Игоря Терехова, под ударом был Киевский район. Там разрушен ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла.

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 01:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 1:20 28 марта в Харькове было слышно по меньшей мере два взрыва.".