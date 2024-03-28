На каком этапе возведение фортификаций на Харьковщине — видео Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов показал, как продвигается возведение фортификаций на Харьковщине вблизи границы с РФ. Земляные работы, по его словам, — на финальном этапе.
Далее будут обустраивать ходы сообщения и устанавливать железобетонные конструкции, рассказал Синегубов.
Он отметил, что сейчас продолжается строительство опорного пункта, ходов сообщения, блиндажей, также обустраивают укрепления и различные бетонные сооружения для ведения огня.
«Все в соответствии с проектами Минобороны и с учетом предложений военных. Локации определялись также ими. На всех направлениях в области темпы работ достаточно активные, даже учитывая значительную площадь территории, которую планируется застроить», — сказал Синегубов.
Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.
В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений.
14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.
Читайте также: Синегубов показал, какие фортификации сейчас возводят на Харьковщине (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: оборонные сооружения, синегубов, строительство, фортификации, фортификационные сооружения, Харьков, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На каком этапе возведение фортификаций на Харьковщине — видео Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 18:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов показал, как продвигается возведение фортификаций на Харьковщине".