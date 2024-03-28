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На каком этапе возведение фортификаций на Харьковщине — видео Синегубова

Общество 18:07   28.03.2024
Елена Нагорная
На каком этапе возведение фортификаций на Харьковщине — видео Синегубова Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов показал, как продвигается возведение фортификаций на Харьковщине вблизи границы с РФ. Земляные работы, по его словам, — на финальном этапе.

Далее будут обустраивать ходы сообщения и устанавливать железобетонные конструкции, рассказал Синегубов.

Он отметил, что сейчас продолжается строительство опорного пункта, ходов сообщения, блиндажей, также обустраивают укрепления и различные бетонные сооружения для ведения огня.

«Все в соответствии с проектами Минобороны и с учетом предложений военных. Локации определялись также ими. На всех направлениях в области темпы работ достаточно активные, даже учитывая значительную площадь территории, которую планируется застроить», — сказал Синегубов.

Напомним, в конце декабря 2023 года Синегубов сообщал, что задачи по строительству фортификационных сооружений в Харьковской области, поставленные в 2022 году, выполнены на 98%. После завершения этих работ должен был начаться новый этап.

В 2024 году на строительство фортификаций Кабмин выделил ХОВА из резервного фонда госбюджета 3,9 миллиарда гривен. В конце февраля проект «Наші гроші» писал, что в течение нескольких дней ХОВА заказала строительство фортификаций на рекордную сумму — более 2 миллиардов гривен. 4 марта Синегубов сообщил, что в регионе переходят к третьему этапу возведения оборонных сооружений. 

14 марта Синегубов на пресс-конференции рассказывал, что к строительству фортификаций в регионе привлечены более 27 компаний (около 500 строителей). Сроки, когда сооружения должны быть построены, как и объемы работ и степень готовности объектов начальник ХОВА не назвал. Лишь отметил, что работы такого масштаба в регионе еще не выполняли.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 марта 2024 в 18:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов показал, как продвигается возведение фортификаций на Харьковщине".