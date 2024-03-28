На якому етапі зведення фортифікацій на Харківщині – відео Синєгубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов показав, як просувається зведення фортифікацій на Харківщині поблизу кордону з РФ. Земляні роботи, за його словами, на фінальному етапі.

Далі облаштовуватимуть ходи сполучення та встановлюватимуть залізобетонні конструкції, розповів Синєгубов.

Він зазначив, що зараз триває будівництво опорного пункту, ходів сполучення, бліндажів, також облаштовують укріплення та різні бетонні споруди для ведення вогню.

“Усе відповідно до проєктів Міноборони та з урахуванням пропозицій військових. Локації визначались також ними. На всіх напрямках в області темпи робіт досить активні, навіть з огляду на значну площу території, яку планується забудувати“, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.